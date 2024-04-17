Ракетный удар РФ по Чернигову: 11 человек погибли, среди них – полицейская
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о 11 погибших и 22 раненых в результате ракетного удара по Чернигову. По меньшей мере три человека считаются пропавшими без вести.
Об этом говорится в сообщении Клименко в Telegram-канале.
"Среди погибших в результате российских обстрелов - 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение", - сообщил Клименко.
Он добавил, что под завалами могут быть люди, ведется поисково-спасательная операция.
Министр также обнародовал видео спасения одного из потерпевших.
Также стало известно, что россияне атаковали Чернигов тремя крылатыми ракетами "Искандер", сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус в комментарии "Суспільному".