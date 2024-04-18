Саммит Евросоюза поддержал срочное предоставление Украине средств ПВО

Саммит лидеров ЕС считает срочным обеспечить дополнительные средства ПВО для Украины и призвал государства-члены ускорить доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты, сообщает Европейская правда.

В своих итогах, поддержавших все 27 лидеров государств ЕС, Европейский совет решительно осудил воздушные и ракетные атаки России против гражданского населения и гражданской и критической инфраструктуры Украины, включая недавние усиленные нападения на энергетический сектор.

"Европейский совет отмечает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины и ускорить и интенсифицировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты. Она призывает Совет (ЕС), в частности на его предстоящем заседании, и государства-члены обеспечить необходимые дальнейшие действия" , – говорится в выводах.

Лидеры пообещали, что ЕС и его государства-члены активизируют оказание гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, включая оборудование, как генераторы и силовые трансформаторы.

Президент Евросовета Шарль Мишель, председательствовавший на саммите, заявил, что Владимир Зеленский в своем обращении попросил европейцев помочь убедить США ускорить поставки оружия и финансирование для экономики Украины.

По словам Мишеля, лидеры согласились, что Европа также должна быстрее оказывать помощь. "Это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель. Очень важно, чтобы мы добились результатов", – сказал он СМИ после встречи.