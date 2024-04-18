Буданов рассказал, когда россияне планируют пойти в наступление

Армия страны-агрессора России готовится к очередному масштабному наступлению на фронте в июне. В его рамках оккупанты будут пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Washington Post, сообщает Корреспондент.

В то же время он напомнил, что Кремль уже неоднократно ставил задачу перед российскими войсками полностью захватить Донбасс, однако до сих пор оккупанты его не выполнили.

Буданов отметил, что россияне будут пытаться захватить больше территорий Донецкой и Луганской областей до выборов в США. Глава ГУР предположил, что в Кремле, вероятно, надеются, что следующим главой Штатов станет Дональд Трамп, и тогда россияне смогут "ратифицировать" свои успехи на востоке Украины.

Глава разведки добавил, что Украине известно о планах РФ и подчеркнул, что у Украины есть свой план "направленный на сокращение российского потенциала. Он охватывает множество аспектов, например, военную промышленность, критически важные военные объекты, аэродромы, пункты управления".