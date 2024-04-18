Россияне целились в критическую инфраструктуру Ивано-Франковщины, работала ПВО – ОВА
Утром 18 апреля российские войска атаковали Ивано-Франковскую область "Шахедами". Целью атаки окупантов была критическая инфраструктура.
Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"Все воздушные цели обезврежены. В результате падения обломков возникли пожары. К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщила она.
На месте работают соответствующие службы. В ОВА отмечают, что "ситуация контролируемая".
Напомним, ночью "Суспільне" сообщало по меньшей мере о трех взрывах в Ивано-Франковской области.