РФ за сутки потеряла 900 военных и 13 артсистем – данные Генштаба
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 910 военных, 13 артиллерийских систем, 8 бронемашин, 5 беспилотников, 3 танка и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 456 960 (+910) человек,
- танков − 7 196 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 13 835 (+8) ед,
- артиллерийских систем − 11 637 (+13) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 760 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9284 (+5) ед,
- крылатых ракет − 2 093 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 618 (+31) ед,
- специальной техники – 1 915 (+5) ед.