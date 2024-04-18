РФ за сутки потеряла 900 военных и 13 артсистем – данные Генштаба

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 910 военных, 13 артиллерийских систем, 8 бронемашин, 5 беспилотников, 3 танка и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.24 ориентировочно составили: