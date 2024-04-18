Польские фермеры возобновляют блокаду двух КПП на границе с Украиной

Польские фермеры в четверг возобновляют блокирование движения грузовиков на пунктах пересечения границы с Украиной "Медыка – Шегини" и "Корчова – Краковец". Детали планов сообщили координатор протеста и полиция, сообщает Европейская правда.

Блокирование движения планируют возобновить с 8:00 по польскому времени. На выезд из Польши будут пропускать один грузовик в час, а пассажирский транспорт и легковые авто смогут проезжать беспрепятственно.

Соорганизатор протестов Романд Кондрув заявил, что фермеры "все еще ждут переговоров с правительством" и что договоренности, достигнутые в Ясенке, не выполняются должным образом.

При этом продолжаются также блокады возле КПП "Дорогуск – Ягодин" и "Гребенне – Рава-Русская".

На КПП "Долгобычув – Угринов" движение остается разблокированным после того, как фермеры решили приостановить протест.