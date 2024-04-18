В ГПСУ подтвердили возобновление блокировки двух КПП на границе с Польшей

Польские фермеры возобновили блокирование направлений пунктов пропуска "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини".﻿﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Информацию об этом украинские пограничники получили от представителей Пограничной стражи Республики Польша.

Блокирование участники акции на территории Польши начали 18 апреля после 9 часов по пунктам пропуска "Корчева" и "Медика", что напротив украинских "Краковец" и "Шегини".

На направлении пункта пропуска "Краковец" ограничивается движение грузовых транспортных средств, следующих в сторону Украины, а по направлению "Шегинь" как на выезд из Польши, так и на въезд.

По имеющейся информации, польские фермеры планируют осуществлять блокирование движения по "Краковцу" до 9.00 20 апреля и по пункту пропуска "Шегини" до 9.00 19 апреля.

По словам Демченко, по состоянию на утро четверга в очередях на территории Польши на этих направлениях ожидают возможности проезда в сторону Украины около 1500 грузовиков.

Осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

При этом заблокированными польскими фермерами также остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

"Там протестующие продолжают затруднять движение грузовикам, пропуская по несколько транспортных средств в час, или вообще ограничивая движение. Через эти пункты польские протестующие за последнее время вообще не пропускают грузовики в сторону Польши.