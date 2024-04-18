В ГУР рассказали подробности атаки Украины по аэродрому в Джанкое

В результате атаки по военному аэродрому в оккупированном городе Джанкой в Крыму уничтожены пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, радиолокационные системы и поражены самолеты российской армии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки мистерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

Юсов назвал операцию важной и масштабной и добавил, что более подробная информация о поражениях будет обнародована сегодня.

"Да, там есть и пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, есть уничтоженные радиолокационные системы, есть информация об пораженных самолетах личного состава. Вся информация будет сегодня несколько позже обнародована. Это серьезный урожай и успешная операция Вооруженных Сил Украины" , – сказал представитель разведки. .

Серия взрывов прогремела ночью 17 апреля в районе военного аэродрома в городе Джанкое на севере оккупированного Крыма.

"Джанкой" – военный аэродром в оккупированном Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил РФ, три авиационных эскадрилья.

Начальник Объединенного прессцентра сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя взрывы, заявила, что военный аэродром в городе Джанкой в оккупированном Крыму является "законной целью" для Украины. Впоследствии удар подтвердил президент Владимир Зеленский.

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