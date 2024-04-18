Украина получила более 8 млрд долларов от МВФ с начала вторжения – Минфин

С начала полномасштабного российского вторжения Министерство финансов Украины привлекло около 8,1 млрд долларов бюджетной поддержки от Международного валютного фонда, сообщает Экономическая правда.

"МВФ является надежным партнером Украины уже много лет. В критических ситуациях Фонд демонстрировал лидерство в поддержке нашего государства. С начала полномасштабной войны Минфин привлек около 8,1 млрд долларов США бюджетной поддержки от МВФ. 5,4 млрд долларов США из общей суммы поступили в рамках программы EFF, первой в истории программы сотрудничества для страны, вынужденно находящейся в состоянии войны" , – отметил министр финансов Сергей Марченко.

В министерстве отметили, что Украина уже выполнила 21 структурный маяк по программе EFF, 14 из которых в направлении фискальной политики и финансового сектора.

Также приняли законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, управлению государственным долгом, одобрена Национальная стратегия доходов, наработаны меры по мобилизации доходов госбюджета и т.д.

Следующий пересмотр программы состоится в конце июня 2024 года. До этого Украина должна выполнить два структурных маяка в направлении управления и противодействия коррупции и в фискальном направлении.