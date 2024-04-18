Минобороны Германии: Победа Украины в войне против РФ до сих пор возможна

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что победа Украины в войне против РФ до сих пор возможна. Соответствующее заявление Писториус сделал в интервью журналу Focus, сообщает Европейская правда.

На вопрос, может ли Украина одержать победу в войне, министр ответил утвердительно.

"И мы должны сделать все возможное, чтобы достичь этого" , – подчеркнул министр обороны Германии. ﻿

По его словам, именно поэтому Германия "достигает болевого порога", когда речь идет о передаче оружия со складов Бундесвера.

Ранее Писториус сравнил войну путинской России против Украины с аннексией гитлеровской Германией чехословацкой территории в 1938 году и заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабной атаке РФ.