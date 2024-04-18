РФ регистрирует все больше новых нефтетрейдеров из-за санкций США – Bloomberg

Из-за ужесточения санкций США против РФ, в торговле сырой нефтью между Россией и Индией начали появляться ранее неизвестные, новые нефтетрейдеры, которые поставляют российскую нефть в азиатскую страну.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

"По словам трейдеров и руководителей индийских нефтеперерабатывающих заводов, постоянно появляются новые фирмы, названия которых незнакомы даже самым опытным коммерсантам в Азии, которые осуществляют поставки между РФ и Индией. Подчеркивая трудности глобального применения санкций, они часто связаны с одними и теми же лицами" , — пишет агентство.

Многие из новых имен стали продавцами российских сортов только за последние несколько месяцев, после того, как США наложили санкции на Bellatrix Energy Ltd. и Zeenit Supply and Trading DMCC, говорят собеседники.

Эти компании образуют постоянно растущую сеть транспортеров, что создает все большие проблемы для администрации Байдена, которая стремится наказать тех, кто помогает финансировать военную машину Кремля. Вопрос непредсказуемых последствий санкций и способности отрасли адаптироваться - в том числе за счет оттока малоизвестных компаний - уже давно беспокоит даже сторонников санкций.

В январе-феврале этого года три ранее неизвестные компании - Blackford, Black Pearl и Vertex - вместе сыграли значительную роль в поставках российской нефти на частные и государственные перерабатывающие предприятия Индии, сообщили трейдеры и руководители нефтеперерабатывающих заводов. Они, вероятно, будут существовать месяцы, но не годы.

Трейдеры говорят, что легкость регистрации новых компаний в таких местах, как Дубай и Гонконг, была решающей в создании внезапно появившихся фирм. Большинство из этих имен еще несколько месяцев назад не видели и не слышали даже те, кто был близок к торговле.

При поддержке этих коммерсантов, а также тех, кто пришел раньше, импорт Индии из России вырос с почти нулевого уровня до начала войны в Украине до пика в более чем два миллиона баррелей в день в прошлом году.