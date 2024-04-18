МИД Германии вызвал российского посла после задержания шпионов – СМИ

В Министерство иностранных дел Германии вызвали российского посла после того, как в федеральной земле Бавария задержали двух агентов, работавших на спецслужбы РФ и намеревавшихся устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры. Об этом стало известно изданию Bild, сообщает Европейская правда.

Как отмечает издание, вызов посла стал официальной реакцией немецкого правительства на задержание российских агентов.

Комментируя задержание, немецкие правоохранители отметили, что один из двух подозреваемых предстал в среду перед следственным судьей Федерального суда, который постановил взять его под стражу, второй предстанет перед судом в четверг.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что задержанные имели целью "подорвать нашу военную помощь Украине".

"Мы продолжим оказывать Украине масштабную поддержку и не позволим себя запугать" , – подчеркнула она.

Первым о задержании сообщил журнал Spiegel. Задержанные планировали диверсионные операции в Германии по заказу российской спецслужбы. Как стало известно изданию, полиция задержала подозреваемых в Байройте.