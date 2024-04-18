Россияне ударили по Никопольщине: повреждены инфраструктурный объект и агрофирма
Российские войска 18 апреля обстреляли из артиллерии и атаковали ударными дронами Никопольский район Днепропетровской области. Повреждения получили инфраструктурный объект и агрофирма, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в соцсетях.
По его словам, от российских ударов пострадал Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.
Всего российская армия трижды обстреляла район из артиллерии, еще 10 раз ударила БпЛА различных типов.
Также повреждены 9 частных домов, 3 хозяйственные постройки, 2 гаража, линия электропередач.
Погибших и пострадавших нет.
Что предшествовало:
Кроме того, 18 апреля российские войска атаковали ракетами Днепровский район Днепропетровской области, в результате чего возникли пожары, два человека получили ранения.