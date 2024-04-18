В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 18 апреля

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 71 боевое столкновение, в общем, враг нанес 6 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 18 апреля.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 состава боеприпасов РЭБ оккупантов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 11 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работина Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток при поддержке авиации совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.