Глава ЦРУ заявил, что Украина проиграет до конца года без помощи США

Директор ЦРУ Уильям Бернс выступил в четверг на Капитолийском холме со строгим предупреждением для законодателей: Если вы не одобрите помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца года. Об этом пишет Politico, сообщает Украинская правда.

Бернс призвал законодателей принять дополнительный закон, который бы выделил миллиарды на военные усилия Украины.

Но если это не пройдет через Конгресс, "картина будет гораздо хуже"

"С толчком, который даст военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться 2024 год и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время играет на его стороне.

Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования" , - заявил он.

Издание пишет, что это, пожалуй, самое решительное предупреждение о войне со стороны высокопоставленного представителя администрации США.

Поддержка Украины сейчас - это больше, чем война с Россией, заявил Бернс во время мероприятия:

"Речь идет также о Си Цзиньпине в Китае, его амбициях и наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе. Это действительно вопрос того, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это наши союзники и партнеры".