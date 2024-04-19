Остин обсудил с главой Минобороны Норвегии помощь Украине
Министры обороны Соединенных Штатов Америки и Норвегии Ллойд Остин и Бьорн Арильд Грамм в ходе встречи в Пентагоне обсудили вопросы помощи для Украины, противостоящей широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ. Со ссылкой на пресс-службу Пентагона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Остин во время беседы отметил, что Норвегия является "одним из наших самых могущественных и древних союзников".
"Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на Норвегию от вашего партнерства с Национальной гвардией Миннесоты до разработанной Норвегией NASAMS, которая обеспечивает противовоздушную защиту наших украинских партнеров", - отметил глава Пентагона.
Также американский министр добавил, что совместная связь между странами "особенно важна сегодня, когда Путин продолжает свою беспощадную войну против Украины".
Остин выразил благодарность за "лидерство Норвегии в предоставлении долгосрочной помощи Украине".
"Мы приветствуем вас за то, что вместе с Соединенным Королевством возглавили коалицию контактной группы по морскому потенциалу - мореходству - контактной группе. Вы также оказали значительную поддержку как Коалиции возможностей ВВС, так и Коалициям интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал глава Минобороны США.
В свою очередь Грам отметил, что жестокое полномасштабное вторжение России в Украину "фундаментально нарушило архитектуру европейской безопасности".
"Ситуация в Украине серьезная, и я хотел бы выразить глубокую признательность Соединенным Штатам и вам, Ллойд, за ваше лидерство в поддержке Украины. Продолжение лидерства США имеет решающее значение. Северная Европа активизировалась и должна сделать еще больше, и мы это сделаем", – подчеркнул норвежский министр.
Также в ходе встречи Остин приветствовал Норвегию за план по выполнению обязательств НАТО по расходу не менее 2% ВВП на оборону в течение текущего года.
Напомним, несколько дней назад, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде. Стороны, в частности, обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, а также оборонное сотрудничество и укрепление украинского ПВО.
В тот же день глава Минобороны Норвегии заявил, что Коалиция истребителей передаст Украине "значительное количество" самолетов F-16, и отметил, что они будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить по линии фронта.