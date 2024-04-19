Остин обсудил с главой Минобороны Норвегии помощь Украине

Министры обороны Соединенных Штатов Америки и Норвегии Ллойд Остин и Бьорн Арильд Грамм в ходе встречи в Пентагоне обсудили вопросы помощи для Украины, противостоящей широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ. Со ссылкой на пресс-службу Пентагона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Остин во время беседы отметил, что Норвегия является "одним из наших самых могущественных и древних союзников".

"Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на Норвегию от вашего партнерства с Национальной гвардией Миннесоты до разработанной Норвегией NASAMS, которая обеспечивает противовоздушную защиту наших украинских партнеров" , - отметил глава Пентагона.

Также американский министр добавил, что совместная связь между странами "особенно важна сегодня, когда Путин продолжает свою беспощадную войну против Украины".

Остин выразил благодарность за "лидерство Норвегии в предоставлении долгосрочной помощи Украине".

"Мы приветствуем вас за то, что вместе с Соединенным Королевством возглавили коалицию контактной группы по морскому потенциалу - мореходству - контактной группе. Вы также оказали значительную поддержку как Коалиции возможностей ВВС, так и Коалициям интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны" , - сказал глава Минобороны США.

В свою очередь Грам отметил, что жестокое полномасштабное вторжение России в Украину "фундаментально нарушило архитектуру европейской безопасности".

"Ситуация в Украине серьезная, и я хотел бы выразить глубокую признательность Соединенным Штатам и вам, Ллойд, за ваше лидерство в поддержке Украины. Продолжение лидерства США имеет решающее значение. Северная Европа активизировалась и должна сделать еще больше, и мы это сделаем" , – подчеркнул норвежский министр.

Также в ходе встречи Остин приветствовал Норвегию за план по выполнению обязательств НАТО по расходу не менее 2% ВВП на оборону в течение текущего года.

Напомним, несколько дней назад, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде. Стороны, в частности, обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, а также оборонное сотрудничество и укрепление украинского ПВО.

В тот же день глава Минобороны Норвегии заявил, что Коалиция истребителей передаст Украине "значительное количество" самолетов F-16, и отметил, что они будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить по линии фронта.