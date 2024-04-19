Спикера ОК "Юг" Гуменюк уволили с должности

Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны юга. Об этом сообщила прес-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Генеральным штабом ВСУ проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024" , - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который "станет "голосом" Сил обороны Юга".