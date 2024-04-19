Спикера ОК "Юг" Гуменюк уволили с должности
Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны юга. Об этом сообщила прес-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"Генеральным штабом ВСУ проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который "станет "голосом" Сил обороны Юга".
"Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, которые имеют соответствующую аккредитацию ВСУ", − заверили в Генеральном штабе.