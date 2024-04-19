Польский премьер призвал фермеров остановить блокировку границы с Украиной

Премьер-министр Дональд Туск призвал фермеров прекратить блокировку границы. После саммита Европейского совета в Брюсселе глава правительства рассказал о крайне сложной ситуации, в которой оказалась Украина после последней серии российских бомбардировок, сообщает Польское радио.

По словам премьер-министра Польши, в ближайшее время может оказаться решающим для судьбы этой войны.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может нанести вред Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы" , — сказал Туск.

Он подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокировки переходов — независимо от обоснования протестов.

"Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны" , - сказал Дональд Туск.

Премьер-министр напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры. Он сообщил, что правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем, кто потерял часть своих доходов не по собственной вине.

"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста" , - сказал он.

Он добавил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако глава правительства не считает, что в этом случае требуются прямые меры принуждения.