РФ за сутки потеряла в Украине почти 900 военных и 21 артсистему – Генштаб

РФ за минувшие сутки в ходе войны с Украиной потеряла около 870 военных, 21 артсистему, 27 беспилотников, 9 танков, 2 средства ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.24 ориентировочно составили: