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РФ за сутки потеряла в Украине почти 900 военных и 21 артсистему – Генштаб

РФ за сутки потеряла в Украине почти 900 военных и 21 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

РФ за минувшие сутки в ходе войны с Украиной потеряла около 870 военных, 21 артсистему, 27 беспилотников, 9 танков, 2 средства ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 457 830 (+870) человек,
  • танков ‒ 7205 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 852 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 11 658 (+21) ед,
  • РСЗО – 1046 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 762 (+2) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9311 (+27),
  • крылатых ракет ‒ 2096 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 671 (+53) ед,
  • специальной техники – 1915 (+0).

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