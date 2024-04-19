РФ за сутки потеряла в Украине почти 900 военных и 21 артсистему – Генштаб
РФ за минувшие сутки в ходе войны с Украиной потеряла около 870 военных, 21 артсистему, 27 беспилотников, 9 танков, 2 средства ПВО и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 457 830 (+870) человек,
- танков ‒ 7205 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13 852 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 11 658 (+21) ед,
- РСЗО – 1046 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 762 (+2) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9311 (+27),
- крылатых ракет ‒ 2096 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 671 (+53) ед,
- специальной техники – 1915 (+0).