Демократы пошли на беспрецедентный шаг, чтобы спасти помощь Украине – СМИ

В четверг демократы в Палате представителей совершили чрезвычайно редкое отступление от привычных сегодня политических норм в США, чтобы спасти пакет внешней помощи, в частности, Украине, предложенный республиканским спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Об этом пишет издание Axios, сообщает Европейская правда.

Издание отмечает, что это самое яркое на сегодня свидетельство того, что расколотое и крошечное большинство Республиканской партии в Палате представителей фактически изменилась на что-то похожее на двухпартийную коалицию.

Четыре демократа в Комитете по вопросам регламента Палаты представителей проголосовали вместе с пятью республиканцами, входящими в состав комитета, за продвижение пакета из четырех законопроектов для голосования в зале заседаний Палаты представителей.

Такой шаг со стороны демократов стал необходимым, поскольку трое правых сторонников жесткой линии Республиканской партии – Томас Масси, Ральф Норман и Чип Рой – проголосовали против вынесения законопроектов на голосование. Без голосов демократов дальнейшее рассмотрение проектов было бы невозможным.

Комитет по вопросам регламента, как правило, состоит из лояльных к руководству членов, которые послушно голосуют согласно партийной линии при вынесении законопроектов на рассмотрение сессионного зала.

Но бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти включил Масси, Нормана и Роя в состав комитета в прошлом году, чтобы успокоить правых сторонников жесткой линии, которые восстали против его борьбы за власть.

Это передало контроль над властью в руки демократов, которые в Палате представителей в меньшинстве и в подавляющем большинстве поддерживают пакет и отчаянно стремятся оказать помощь Украине.