Оккупанты за сутки убили четырех гражданских в Донецкой области - ОВА

За прошедшие сутки, 18 апреля, российская армия убила четырех жителей Донецкой области. Об этом говорится в сообщении главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

"За 18 апреля россияне убили 4 жителей Донбасса: 2 в Красногоровке, 1 в Селидовом и Очеретином" , - отметил глава ОВА.

Как подчеркнул Филашкин, общее число жертв российских захватчиков в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.