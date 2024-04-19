Графики отключений действуют на Харьковщине и Кривом Роге – Минэнерго

Графики отключений электричества для населения действуют только на Харьковщине и Кривом Роге. Вечером также ограничивали потребление для промышленных потребителей. Из-за дефицита Украина продолжает привлекать экстренную помощь из Европы.

Об этом сообщили в министерстве энергетики.

"Привлекалась экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии. Объем привлеченной электроэнергии составил около 3% суточного объема потребления электроэнергии. По состоянию на утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран" , – говорится в сообщении.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 10 900 МВт*ч. Экспорт не предполагается.

Последствия обстрелов

В результате обстрела повреждена воздушная линия на Черниговщине, одномоментно обесточены 600 потребителей.

В Ивано-Франковской области из-за падения обломков вражеского дрона повреждена воздушная линия, были обесточены бытовые потребители. В течение часа линия введена в работу, потребители заживлены.