Сбитие самолета Ту-22м3: один летчик погиб, еще одного – ищут

Двух членов экипажа сбитого самолета Ту-22М3 нашли в живых, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утром 19 апреля, сообщает Радио Свобода.

По его данным, их госпитализировали. Сначала Владимиров сообщил, что третьего лётчика тоже эвакуировали, но впоследствии уточнил данные:

"Третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются".

Ранее Воздушные силы сообщили, что зенитные ракетные подразделения сбили стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, из которого российские военные совершали обстрелы территории Украины.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш назвал это "вендетой за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди".

В Воздушных силах напоминают, что Ту-22М3 является «носителем крылатых ракет Х-22, по которым российские террористы бьют по мирным украинским городам».

О падении самолета первым сообщил губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров, это произошло в 6:57. Впоследствии он указал, что пилотам удалось катапультироваться, двоих из них нашли, еще одного ищут.

Позже поступили подтверждения, что упал именно стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

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