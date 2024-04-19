В Польше обвинили Венгрию в блокировке компенсации за военную помощь Украине

Венгрия блокирует предоставление Польше из европейского бюджета 450 млн евро компенсации за предоставленное ранее Украине оружие. Это усложняет передачу Варшавой Киеву очередных пакетов военной помощи. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Венгрия блокирует 450 млн евро, которые Польша должна получить из европейского бюджета за поставленное Украине оружие. Это усложняет нам отправку дальнейших пакетов помощи в Украину" , - заявил Сикорский.

В марте глава МИД сообщил, что Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины, а предыдущие два были на общую сумму $100 млн. Президент Польши Анджей Дуда недавно отметил, что Польша - в лидерах среди помогающих Украине стран. По его словам, за два года войны Польша подготовила 15 тыс. украинских военных, передала Украине более 300 танков, более 350 бронетранспортеров, 10 самолетов МиГ-29 и т.д.