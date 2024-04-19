Спрос вырос на 90%: какие подержанные автомобили из США покупали украинцы
В течение I квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных автомобилей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 90%.
Наибольшая доля из этого количества (47%) – машины с бензиновыми двигателями. Треть – электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка (6%) охватили дизельные авто.
В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- Tesla Model 3 – 1118 ед.;
- Tesla Model Y – 796 ед.;
- Volkswagen Passat – 635 ед.;
- Ford Escape – 633 ед.;
- Jeep Cherokee – 608 ед.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в I квартале, составляет 6,2 года.