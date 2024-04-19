Кулеба обсудил с главой МИД Италии усиление ПВО Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с итальянским коллегой Антонио Таяни обсудил, как Италия может помочь усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом глава украинской дипломатии написал в соцсети Х, сообщает Укринформ.

«Рад встретиться с Антонио Таяни и поблагодарить Италию за отличное лидерство в «Группе семи», а также за активную и последовательную поддержку Украины. Мы обсудили практические шаги, как Италия может помочь усилить противовоздушную оборону Украины» , – написал Кулеба.

Он также поблагодарил за участие Италии в восстановлении Украины и выразил надежду на новые проекты в этом отношении.