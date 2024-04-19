Премьер Франции: Поражение Украины станет непомерным для французов
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в случае победы России в войне цена для французов будет непомерной, поэтому следует и дальше поддерживать Украину. Об этом он сказал в интервью BFMTV, сообщает Европейская правда.
Атталь дал интервью по поводу своего 100-дневного пребывания в должности. Он заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину против России и объяснил, почему это необходимо французам.
"Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться", – сказал глава правительства Франции.
"Да, война имеет свою цену, но победа России над Украиной будет иметь для французов непомерную цену", - добавил французский премьер, вспомнив, в частности, продовольственную инфляцию и иммиграцию как потенциальные последствия, которые смогут ощутить французские граждане.