В Палате представителей внесли более 130 правок в законопроект о поддержке Украины

Члены Палаты представителей внесли 137 поправок в законопроект HR 8035 о выделении Украине помощи от США. Ссылаясь на Комитет по вопросам регламента палаты, сообщает Укринформ.

Из 137 правок только две принадлежат члену Демократической партии Джареду Московицу, остальные поданы республиканцами.

Больше правок (24) подала ультраправая конгрессвумен-трампистка Марджори Тейлор-Грин. Она предлагает, в частности, потребовать от любой страны, получающей финансовую американскую помощь, предоставить США средства на строительство стены на границе с Мексикой; запретить финансирование войск НАТО в Украине; приказать президенту вывести США из НАТО; запретить финансирование Украины, пока страна не отменит «ограничение права национальных меньшинств, в том числе венгров, использовать родной язык в школах».

Кроме того, 5 поправок к законопроекту подала уроженка Украины конгрессвумен Виктория Спартц. Ее инициативы предусматривают отмену помощи украинским беженцам; требование к президенту США получить «четкое разрешение Конгресса на отмену какой-либо задолженности других стран» и т.д.