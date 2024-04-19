Зеленский осмотрел строительство фортификаций в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля приехал в Донецкую область и осмотрел строительство фортификационных сооружений.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях главы государства.

"Осмотрел строительство фортификаций – максимум сил должно быть сосредоточено на этом направлении" , – отметил Зеленский.

Президент также провел совещание по ситуации с безопасностью на Донетчине, заслушал доклады генерала Содоля, председателя ОВА Филашкина, руководителей управлений СБУ и Нацполиции.