Вице-канцлер Германии, находящийся в Киеве, встретил утро в укрытии

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек начал свою пятницу в бомбоубежище в Киеве из-за угрозы налета российских ракет и беспилотников, сообщает Европейская правда.

Воздушная тревога была объявлена в 4:40 утра в Киеве. Поэтому Хабек и его окружение провели около полутора часов в подземном паркинге своего отеля до того, как объявили отбой тревоги в 6:14.

Хабек прибыл в Украину в четверг. У него запланированы дополнительные встречи в пятницу, прежде чем он отправится в Молдову, где встретится с премьером Дорином Речаном.

Во время визита Хабек заверил, что немецкие компании готовы немедленно присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которая была разрушена в результате российских атак.

В ночь на 19 апреля Россия ударила ракетами по Украине. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. В Днепре оккупанты попали в жилой дом. Пятиэтажка частично разрушена.