Второй ТУ-22МЗ развернулся после поражения первого – ГУР

После сбивания стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 другой российский самолет был вынужден развернуться в воздухе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

«Результативная операция. Уничтожен самолет стратегической авиации противника. Впервые во время выполнения боевого задания в воздухе за период полномасштабного вторжения. Уничтожено при выполнении боевого задания. Другой шедший за ним самолет был вынужден развернуться. И это значит, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине» , – сказал Юсов.

Представитель ГУР не уточнил, как именно украинским военным удалось уничтожить Ту-22М3 на территории России, однако говорит, что это был определенный повтор операции по сбитию самолета дальнего радиолокационного слежения А-50.

«В целом операция была определенным повтором с учетом, конечно, состоявшейся недавно операции ГУР МО по сбитию самолета А-50. Да, расстояние на этот раз еще больше. Напомним, что речь идет о расстоянии около 300 километров от украинской границы. Это действительно знаковая операция и знаковый результат для Украины… На самом деле чудо-оружие здесь не применимо. Это старые известные способы. Но модифицированы украинскими специалистами» , – утверждает Юсов.

Он также добавил, что сбитие стратегического бомбардировщика может уменьшить угрозу для некоторых украинских регионов.

«После уничтожения А-50 и сейчас, после уничтожения самолета стратегической авиации, на время может уменьшиться по крайней мере интенсивность именно ракетных обстрелов, касающихся ракет авиабазирования, в направлении Одесской области» , – отметил представитель ГУР.

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