Кулеба: Страны G7 определили "конкретные шаги" для помощи Украине

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) определили "конкретные шаги", которые необходимы для помощи Украине в борьбе с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры предпримут, чтобы помочь Украине", - заявил он.

Министр предупредил, что победа России ввергнет Европу в войну.

По его словам, Запад в состоянии "как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большой войны". Однако он не сообщил подробностей по поводу "шагов".

Усиление ПВО Украины

Российские военные в последнее время усилили свои атаки по территории Украины. По большей части, для обстрелов украинских населенных пунктов они используют баллистические ракеты и дроны.

К сожалению, у украинских военных ограниченное количество комплектов и боеприпасов для перехвата российских целей. В связи с этим украинская сторона все чаще призывает западных партнеров передать больше современных систем ПВО.

Так, недавно Кулеба заявлял, что министры иностранных дел стран G7 сосредоточены на принятии решения о передаче дополнительных батарей ПВО Украине.