Лавров заявил, что РФ не будет делать пауз в боевых действиях

Страна-агрессор Россия в случае новых переговоров по Украине не будет делать на период переговорного процесса никаких пауз в боевых действиях. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Корреспондент.

По его словам, властям Украины "нет веры".

"На нынешнем этапе, конечно, мы повторяем это всегда - и президент (Путин - ред.), и ваш покорный слуга, и Песков, когда спрашивают, готовы ли мы к переговорам. Но, во-первых, он (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) сам себе запретил переговоры. Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет" , - традиционно соврал Лавров.

По его словам, Россия к переговорам готова, но "в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях".

"Процесс должен идти" , – добавил глава МИД России.

По мнению Лаврова, так называемые "реалии на земле" стали другими, "причем существенно другими". Он уточнил, что под "реалиями" подразумевают четыре временно оккупированных региона Украины, которые министр назвал "старыми, исконными нашими регионами".