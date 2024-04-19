Зеленский посетил командный пункт ВСУ, бойцы которого обороняют Часов Яр

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил один из командных пунктов 41 отдельной механизированной бригады, обороняющей город Часов Яр. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава государства заслушал доклад командира бригады Сергея Ромашко по оперативной обстановке в зоне ответственности 41-й ОМБр, поставлены боевые задачи и взаимодействие с соседними подразделениями. Сергей Ромашко также доложил о возведении оборонных рубежей и установлении минных заграждений" , - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил воинов за защиту Украины и отметил их наградами. Так, глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда главному сержанту Сергею Гвоздю, защищающему Украину с первого дня полномасштабного вторжения РФ.