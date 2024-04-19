Ермак и Сийярто договорились о двусторонней встрече на следующей неделе

Глава Офиса президента Андрей Ермак 19 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто "в рамках постоянного диалога", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Во время разговора Сийярто и Ермак "отметили прогресс по ключевым вопросам украинско-венгерских отношений".

Они "договорились о двусторонней встрече на следующей неделе, а после нее – о телефонном разговоре для оценки результатов и планирования дальнейших шагов", добавили в Офисе президента.

Кроме того, утверждается, что представители Киева и Будапешта договорились и дальше работать над проведением "в ближайшее время" встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, в конце января глава ОП вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто провели переговоры в Ужгороде. Ермак утверждал, что они показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится. Полноценной встречи между президентом Украины и венгерским премьером не было с начала каденции Зеленского.

Среди проблемных вопросов в украинско-венгерских отношениях – права венгерского меньшинства на Закарпатье, а также позиция Будапешта относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.