В ряде областей объявлена воздушная тревого из-за угрозы баллистики (Обновлено)
Вечером 19 апреля в части областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!"
Также сообщили о скоростной цели на Черниговщине.
По состоянию на 22:01 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Обновлено в 22:22: Конотопский городской голова на Сумщине сообщил, что в городе был слышен взрыв. Предварительно, по его словам, это была работа ПВО.
В 22:33 Воздушные силы сообщили о ракете в Сумской области в направлении Черниговщины.
В 22:35 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Сумах было слышно несколько взрывов.
В 22.47 объявили отбой тревоги в областях.