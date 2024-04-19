В ряде областей объявлена воздушная тревого из-за угрозы баллистики (Обновлено)

Вечером 19 апреля в части областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!"

Также сообщили о скоростной цели на Черниговщине.

По состоянию на 22:01 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Обновлено в 22:22: Конотопский городской голова на Сумщине сообщил﻿, что в городе был слышен взрыв. Предварительно, по его словам, это была работа ПВО.

В 22:33 Воздушные силы сообщили о ракете в Сумской области в направлении Черниговщины.

В 22:35 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Сумах было слышно несколько взрывов.

В 22.47 объявили отбой тревоги в областях.