ОВА: Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья
В ночь на субботу российские террористические войска атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, в течение суток оккупанты 291 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.
Враг нанес 5 авиационных ударов по Роботино, Малой Токмачке и Новоандреевке.
32 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
2 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Роботино.
252 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Левадного и Малиновки.
Поступило 22 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
Напомним:
- В ночь на субботу в Запорожье несколько минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.