Россияне снова атаковали Днепропетровскую область: громко было в Каменском районе

Утром 20 апреля российские войска атаковали Днепропетровскую область, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе".

Подробности власти не сообщают.

Еще ранее в субботу стало известно, что над Синельниковским районом сбили российский БПЛА.

Напомним:

19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.