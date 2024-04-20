Россияне снова атаковали Днепропетровскую область: громко было в Каменском районе
Утром 20 апреля российские войска атаковали Днепропетровскую область, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе".
Подробности власти не сообщают.
Еще ранее в субботу стало известно, что над Синельниковским районом сбили российский БПЛА.
Напомним:
19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.