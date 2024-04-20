Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео военные одной из бригад

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Сухопутные войска.

"Склоняем головы в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это невосполнимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание.

На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил".

Ведомство уточнило, что командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского.

Ранее стало известно, что на видео - бывшие бойцы 28-й отдельной механизированной бригады.

Предыстория:

Утром 20 апреля стало известно, что полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области - один из них погиб от полученных травм.