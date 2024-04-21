Лидеры ЕС призвали Европу не уменьшать поддержку Украины, несмотря на одобрение помощи от США

Ряд европейских лидеров воспользовались голосованием в США, чтобы призвать Европу не успокаиваться и не терять динамику теперь, когда новая поддержка Вашингтона, как ожидается, скоро будет на пути в Киев. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

«Надеюсь, это голосование побуждает всех союзников пересмотреть свои запасы и сделать еще больше для Украины» , – заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём отметил, что ЕС должен увеличить собственное производство оружия и боеприпасов для оказания помощи Украине на долгосрочной основе.

«Голосование в США показывает необходимость этого. Мы также должны выполнить наше собственное домашнее задание» , – добавил он.

Его чешский коллега Ян Липовский поддержал это мнение, сказав, что Европа тоже должна делать больше.

«Наши колебания и нерешительность в эффективной поддержке Украины лишь мотивируют Кремль к дальнейшей агрессии, которая стоит больше жизней» , – подчеркнул глава МИД Чехии.

Решающее испытание для Европы состоится в понедельник, когда 27 министров иностранных дел ЕС соберутся в Люксембурге, чтобы спланировать предстоящую военную помощь Киеву. Планируется, что министры иностранных дел и обороны Украины присоединятся к дискуссии в режиме онлайн.

Также Палата представителей поддержала законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ. Теперь его должен одобрить Сенат США.

Пентагон сообщал, что уже готовит пакет помощи Украине. Ожидается, что необходимое вооружение ВСУ получат менее чем через неделю после подписания закона президентом Джо Байденом.