Помощь Украине расколола республиканцев после смягчения позиции Трамп – NYT

Вопрос помощи Украине разделил Республиканскую партию США после того, как экс-президент Дональд Трамп смягчил свою позицию. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Новое время.

Отмечается, что голосование Палаты представителей США о предоставлении Украине американской помощи в размере 61 млрд долларов стало «самым ярким свидетельством того», что по крайней мере во внешней политике Республиканская партия не полностью поддерживает Трампа.

Издание пишет, что Трамп смягчил свою оппозицию по помощи Украине в последние дни. Кроме того, он «промолчал» в день голосования, отказавшись давить на республиканцев.

Однако его самые активные союзники в Палате представителей, такие как Марджори Тейлор Грин и Мэтт Гетц, возглавили попытки заблокировать помощь. В то же время другая союзница Трампа Лорен Боберт высмеяла демократов во время голосования, когда они махали украинскими флагами.

Даже сын Трампа Дональд Трамп-младший присоединился к критике спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

В то же время сам Трамп пытался «усидеть на двух стульях» перед голосованием. В социальных сетях он написал, что «выживание и сила Украины» являются «важными» для США, однако спросил: «Почему Европа не дает больше денег на помощь Украине? Почему Соединенные Штаты вложили более 100 миллиардов долларов в войну в Украине, больше, чем Европа, а нас разделяет океан!».

Другие республиканцы, которые поддержали помощь Украине, такие как конгрессмен Ларри Бакшон, обосновывая свою позицию, ссылались на президента-республиканца Рональда Рейгана.

«Помощь Украине, чтобы выиграть борьбу с Россией, отвечает наилучшим интересам американского народа и нашей национальной безопасности. Амбиции (российского диктатора — ред.) Владимира Путина не заканчиваются в Украине» , — подчеркнул Бакшон.

Издание добавило, что принятие Палатой представителей помощи Украине без всяких условий является поражением для Трампа. Поскольку в последние дни он выступал за любую помощь только в виде кредита, «а не просто подарка».