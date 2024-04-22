Зеленский: РФ планирует захватить Часов Яр до 9 мая, рассчитываю, что отобьем врага

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне планируют до 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области, но рассчитывает, что Украина сможет отбить врага и разбить планы РФ по полномасштабному наступлению в июне.﻿﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью NBC News, сообщает Украинская правда.

"Россия хочет мобилизовать до 1 июня 300 тысяч бойцов, мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр" , – сказал он ﻿﻿ .

"Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, которые полностью корректируют артиллерийский огонь России, и также не хватает артиллерийского снаряда.

Я рассчитываю, что мы сможем выдержать, что поступит это оружие, о котором я сказал, вовремя, и мы сможем отбить врага. И потом разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне" , – заявил Зеленский.

Напомни, 14 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

3-го апреля Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

Позже он добавил, что после мобилизации дополнительных 300 тысяч человек россиянам понадобится около месяца на их подготовку, и не исключил, что впоследствии Россия мобилизует еще больше людей.