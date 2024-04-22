Оккупанты активизировали атаки на Лиманском направлении – сводка Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего вражеских атак было на Новопавловском направлении – 23 штурма. В то же время россияне активизировались на Лиманском направлении – зафиксировано 17 вражеских атак.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 22 апреля.

В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков Харьковской области; Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Ставки, Торское, Новосадово, Ямполевка, Очеретино, Соловьево, Бердичи, Ступочки, Александрополь, Семеновка, Нетайлово, Константиновка, Екатериновка, Антоновка, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БПЛА противника.