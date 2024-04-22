В Германии арестовали трех предполагаемых китайских шпионов

Вскоре после поездки немецкого канцлера Олафа Шольца в Китай федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал трех вероятных шпионов, которые могли передавать информацию о военных технологиях китайской секретной службе, сообщает Европейская правда.

Следователи арестовали 59-летнего мужчину из Бад-Гомбурга и супругов из Дюссельдорфа рано утром в понедельник из-за серьезного подозрения в "деятельности агента секретной службы" и нарушении Закона о внешней торговле.

По словам федерального генерального прокурора, 59-летний главный подозреваемый Томас Р. якобы контактировал с сотрудником китайской секретной службы MSS и получил данные об "инновационных технологиях, которые могут быть использованы в военных целях" в Германии. Для этого Р. якобы заручился помощью супругов Гервига и Ины Ф., управлявших компанией в Дюссельдорфе.

Следователи убеждены, что компания служила "средой для контактов и сотрудничества" между немецкими учеными и исследователями.

По данным федеральной прокуратуры, информация, якобы переданная офицеру китайской разведки, касалась, среди прочего, деталей современных машин, которые можно использовать в мощных корабельных двигателях – например, в боевых кораблях.

Кроме того, обвиняемые, вероятно, приобрели специальный лазер в Германии для MSS и экспортировали устройство в Китай без разрешения.

Как сообщила федеральная прокуратура, теперь обвиняемые предстанут перед следователем судьей Федерального суда, который решит вопрос об избрании предварительного заключения.