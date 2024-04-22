ОВА: Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове
Российские войска 22 апреля нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения.
"Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет", – добавил Синегубов.
Напомним:
В результате российской атаки на спутниковое вещание Украины 17 апреля приостанавливалось вещание десятка телеканалов на спутнике Astra.