ОВА: Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове

Российские войска 22 апреля нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

"Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет" , – добавил Синегубов.

Напомним:

В результате российской атаки на спутниковое вещание Украины 17 апреля приостанавливалось вещание десятка телеканалов на спутнике Astra.