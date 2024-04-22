Close button

ОВА: Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове

ОВА: Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове
Фото: скриншот

Российские войска 22 апреля нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

"Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет", – добавил Синегубов.

Напомним: 

В результате российской атаки на спутниковое вещание Украины 17 апреля приостанавливалось вещание десятка телеканалов на спутнике Astra.

Новости

Популярные темы форума

analytics