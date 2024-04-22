Зеленский объяснил, почему подписал закон о снижении призывного возраста
Отвечая на вопрос журналиста относительно снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на войне нужны молодые бойцы, которые имеют лучшее физическое состояние и разбираются в технологиях, сообщает Украинская правда.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Хьюго Декрипту 22 апреля.
"Нужно готовить бригады, которые придут на замену тех бригад, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы это была адекватная замена, людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-ти летним воином и 50-ти летним воином. И это факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и различные технологии".
Также по словам Зеленского, более молодые люди сегодня нужны на поле боя и потому, что молодое поколение лучше и гораздо быстрее ориентируется в технологиях.
"В любом случае, мы должны понимать, что новое поколение оно ориентируется в технологиях. Они в этом разбираются, они это все своими руками и создали. Их мозг это создал".
Предыстория:
- 30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за этот законопроект.
- Предложения по уменьшению предельного возраста разработало Минобороны в начале мая. В министерстве объяснили, что длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации.
- 5 мая Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", уменьшив предельный возраст призывников на воинском учете с 27-ми до 25-ти лет.
- 2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.