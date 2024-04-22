Зеленский объяснил, почему подписал закон о снижении призывного возраста

Отвечая на вопрос журналиста относительно снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на войне нужны молодые бойцы, которые имеют лучшее физическое состояние и разбираются в технологиях, сообщает Украинская правда.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Хьюго Декрипту 22 апреля.

"Нужно готовить бригады, которые придут на замену тех бригад, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы это была адекватная замена, людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-ти летним воином и 50-ти летним воином. И это факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и различные технологии".

Также по словам Зеленского, более молодые люди сегодня нужны на поле боя и потому, что молодое поколение лучше и гораздо быстрее ориентируется в технологиях.

"В любом случае, мы должны понимать, что новое поколение оно ориентируется в технологиях. Они в этом разбираются, они это все своими руками и создали. Их мозг это создал".

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