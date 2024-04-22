В Госдепе уверяют, что новая военная помощь Украине будет "очень скоро"

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен утверждает, что новый пакет американской военной помощи Украина получит "очень скоро" после завершения его одобрения в Конгрессе, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в понедельник в Киеве.

По словам О'Брайена, новая военная помощь от США будет в Украине "очень скоро, как только Сенат закончит свою работу" и президент Джо Байден подпишет соответствующий закон.

Чиновник Госдепа отказался уточнять, что именно может быть в этом пакете, но подчеркнул, что речь идет о "существенной помощи, которая нужна Украине на поле боя для достижения успеха".

"В законопроекте есть пункты об усилении противовоздушной обороны. Речь идет не только о Patriot. Речь идет также о системах, которые поражают беспилотники, медленные ракеты и другие средства, которыми Россия пытается атаковать. Итак, будут средства, которые помогут в этом", – отметил он.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ. Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.