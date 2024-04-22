В Генштабе ВСУ назвали самое "горячее" направление фронта

В течение суток Силы обороны Украины отразили 14 вражеских атак на Лиманском направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 22 апреля.

В течение суток зафиксировано 62 боевых столкновения. В общем, враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Алексеевка, Миропольское, Степок Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиаудар в районе н.п. Сеньково Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 14 атак в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и н.п. Терны и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах н.п. Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудара в районе Белогоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах н.п. Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Константиновка, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Новоберислав и Берислав Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львово, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава противника.