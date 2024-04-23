В ДТЭК заявили, что на восстановление теплоэлектростанций нужно 350 млн долларов

Энергетическая компания ДТЭК заявила, что для восстановления мощностей, утраченных из-за обстрелов россиян по ТЭС, необходимо 350 млн долл.﻿ Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил на мероприятии "Восстановление Украины", сообщает Экономическая правда.

Он отметил, что сейчас ожидается дефицит электроэнергии в пиковые периоды летом и зимой, ведь Украина потеряла в результате последних атак 8 ГВт генерационных мощностей.

Для покрытия критических потребностей вроде заживления госпиталей могут использоваться газовые турбины, пояснил он, однако для обеспечения потребностей в большом масштабе требуется восстановление тепловой генерации (ТЭС), заявил Сахарук.

"У нас есть 6 электростанций. Одну из них, Кураховскую, мы не будем отстраивать, ведь она находится близко к фронту. Единственный путь для поставки туда угля разрушен" , - рассказал он и добавил, что мощность ТЭС - 1 ГВт.

Нанесенный ущерб примерно оценивается в 250 млн долл "плюс" 100 млн долл, необходимые на проведение работ, рассказал директор ДТЭК. Для сравнения, в прошлом году компания понесла несколько меньший ущерб, и потратила 110 млн долл на восстановление после зимних обстрелов 2022 года.

В прошлом году эта сумма покрывалась за свой счет, однако сейчас ДТЭК рассматривает различные способы привлечения средств. Например, получение деталей и составляющих из европейских энергетических объектов, и сейчас переговоры ведутся с правительствами Германии, Румынии, Болгарии, Греции и Литвы. По его словам, такой способ - самое быстрое решение для Украины, однако он не покроет всех потребностей. Кроме того, компания может использовать средства Фонда энергетической поддержки Украины и других доноров: USAID, JICA и другие.