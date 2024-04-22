Зеленский анонсировал поставки ATACMS от США

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден договорились о поставках ATACMS, сообщает РБК-Украина.

Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, с Байденом обсуждались вопросы защиты Украины от российских атак. В частности, поставки ПВО Patriot для защиты Харькова. Он отметил, что Украина работает со своими партнерами для увеличения защиты от террора РФ.

Зеленский заявил, что сегодня был решен вопрос поставки в Украину ракет ATACMS.

"Сегодняшний результат - в договоренностях о ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка", - сказал Зеленский.

ATACMS для Украины

Впервые Украина запросила у США передачу дальнобойных ракет ATACMS еще в 2023 году. Эти ракеты способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а военные ВСУ могут запускать их с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.

Уже в октябре прошлого года ВСУ нанесли ракетный удар по аэродромам в Бердянске и Луганске. Тогда в России жаловались, что для этого были задействованы ракеты ATACMS. Позже Белый дом подтвердил передачу Украине ракет, но с дальностью до 165 километров.

При этом в американских СМИ писали, что такие ракеты были переданы в небольшом количестве.

После этого вопрос передачи ATACMS на 300 километров не перестал быть актуальным. Топ-генерал США Чарльз Браун недавно заявлял, что возможные поставки "уже не так рискованны", как это было ранее.